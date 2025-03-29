Число зарегистрированных афтершоков после землетрясения в Мьянме выросло до 77
После землетрясения в Мьянме было зафиксировано 77 афтершоков. Об этом 29 марта сообщил Метеорологический департамент Таиланда.
«Сообщения о повторных толчках в результате землетрясений в Мьянме были получены 77 раз», — говорится в сообщении ведомства в Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Уточняется, что подземные толчки были слабой интенсивности и во многих районах Таиланда практически не ощущались.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в этот день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. В столице страны объявлен режим ЧП. Позже сообщалось, что число погибших в Мьянме выросло до 144, в Бангкоке погибли 10 человек. Работы на месте обрушения продолжаются.
Посольство РФ в Таиланде сообщило, что не получало сведений о пострадавших российских гражданах. МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями. Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры подготовки специалистов перед отправлением.