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Число погибших в Мьянме в результате землетрясения выросло до 144

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Фото: TASS/EPA/NYEIN CHAN NAING
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Жертвами произошедшего в Мьянме землетрясения стали 144 человека. Об этом 28 марта сообщил японский новостной сайт 47 News со ссылкой на председателя государственного административного совета страны, премьер-министра Мин Ауна Хлайна.

«По всей стране погибли 144 человека и более 700 получили ранения. Ожидается, что число жертв еще больше возрастет в центральном Мандалае и других районах, близких к эпицентру», — сказал он.

Уточняется, что сильные подземные толчки также произошли в Бангкоке, столице соседнего Таиланда, в результате чего обрушилось строящееся здание. По данным МВД королевства, число погибших в результате обрушения составило восемь человек, 110 человек числятся пропавшими без вести.

«Из-под обломков рухнувшего здания извлечены восемь тел погибших», — приводит слова министра внутренних дел Анутхина Чанвиракуна газета Khaosod.

Мощное землетрясение в Мьянме и Таиланде: из-за обрушения зданий есть погибшие
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Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в тот же день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. В городе не работает метро, наблюдаются перебои со связью.

Посольство РФ в Таиланде сообщило, что не получало сведений о пострадавших в результате землетрясения российских гражданах. Отмечалось, что российское представительство поддерживает связь с местными властями.

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