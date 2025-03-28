Посольство РФ не получило информации о пострадавших в Таиланде россиянах

Посольство РФ в Таиланде сообщило 28 марта, что не получало сведений о пострадавших в результате землетрясения российских гражданах.

«Пока таких сведений не поступало», — приводит слова посольства РФ в Таиланде ТАСС.

Отмечается, что российское представительство поддерживает связь с местными властями. Российское представительство порекомендовало гражданам проявлять осторожность и следовать указаниям местных властей.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в тот же день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. В городе не работает метро, наблюдаются перебои со связью.

В результате землетрясения погибли три человека, еще 81 пропал без вести. Погибшие в момент происшествия находились на территории строившегося здания государственного контрольного управления.