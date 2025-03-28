В Таиланде из-за землетрясения погибли три человека и еще 81 пропал без вести

В Таиланде в результате землетрясения погибли три человека и еще 81 пропал без вести. Об этом 28 марта сообщил портал Khaosod в соцсети X (бывший Twitter).

«Число погибших в результате обрушения здания, которое находилось в стадии строительства, составляет три человека, еще 81 числится пропавшим без вести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшие в момент происшествия находились на территории строившегося здания государственного контрольного управления.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в тот же день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. В городе не работает метро, наблюдаются перебои со связью. Посольство РФ в стране проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди россиян.

Телеканал CNN со ссылкой на тайские власти сообщал, что при обрушении строящегося здания во время землетрясения в Бангкоке пострадали по меньшей мере 50 человек. При этом по меньшей мере 67 человек находятся под завалами здания.