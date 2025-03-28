Минимум 50 человек пострадали при обрушении здания в Бангкоке

При обрушения строящегося здания во время землетрясения в Бангкоке пострадали по меньшей мере 50 человек. Об этом 28 марта сообщил канал CNN со ссылкой на тайские власти.

«Один человек погиб и 50 других были ранены», — указано в сообщении.

При этом по меньшей мере 67 человек находятся под завалами здания, уточняет газета Khaosod.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт также сообщил о повреждении многих высотных зданий тайской столицы, указывает агентство Reuters. Он заявил, что власти еще уточняют масштабы урона, и призвал жителей быть осторожными.

Позднее агентство The Associated Press со ссылкой на аварийную службу сообщило, что число погибших возросло до двух. Семь человек спасены из-под обломков.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней Мьянмы ранее в тот же день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. В городе не работает метро, наблюдаются перебои со связью. Посольство РФ в стране проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди россиян.