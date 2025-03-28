Мощное землетрясение произошло в Мьянме и затронуло Таиланд. Главное

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта недалеко от крупного города Мандалай в Мьянме. Толчки затронули также Таиланд, Китай, Вьетнам и Индию. В Мьянме под обломками зданий погибли по меньшей мере 30 человек, в том числе пять детей, власти страны запросили международную помощь. В Бангкоке обрушилось строящееся высотное здание, в результате погибли два человека, более 50 пострадали. Что известно о землетрясении — в материале «Известий».

Где произошло землетрясение

• Первое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме в 12:50 по местному времени (9:20 мск). Толчок произошел на глубине 10 км в 17 км от Мандалая — второго по величине города Мьянмы с населением около 1,7 млн человек. Ближайшим населенным пунктом к эпицентру стал город Сагайн с населением около 300 тыс. человек.

• Через 12 минут произошло второе землетрясение магнитудой 6,4. Оно было также зафиксировано на глубине 10 км к югу. По данным Геологической службы США, оно произошло на территории Международного аэропорта Мандалай.

• Мьянма находится вблизи стыка Индийской, Евразийской, Бирманской и Зондской литосферных плит. Граница между двумя последними проходит непосредственно через Мьянму и образует разлом Сагайн, который является активным источником землетрясений в стране. В нем регулярно происходят сильные землетрясение, последнее из которых, магнитудой 6,9, было зафиксировано в 2012 году.

Каковы последствия в Мьянме

• Землетрясение привело к серьезным разрушениям в Мандалае. По меньшей мере 10 человек погибли при обрушении мечети, несколько монахов пострадали под завалами монастыря. Повреждения получили многие религиозные здания, являющиеся достопримечательностями города. Был разрушен один из двух мостов через реку Иравади, соединяющих Мандалай с Сагайном.

• В городе Таунгу под обломками школы погибли пятеро детей, еще 15 пострадали. По крайней мере 16 человек умерли при обрушении двух мечетей, около 20 человек были доставлены в больницы. В городе Аунгбан при обрушении гостиницы погибли еще двое человек.

• В остальных частях страны повреждены линии электропередачи и телефонные линии. В столице Мьянмы Нейпьидо землетрясение разворотило дороги и также разрушило несколько зданий, в том числе больницу, рассчитанную на 1 тыс. пациентов.

• Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение в шести регионах страны и запросили международную помощь для ликвидации последствий землетрясения. Местные власти заявили, что пострадавшим необходима донорская кровь. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о готовности отправить необходимую помощь.

Где еще ощутили землетрясение

• После Мьянмы наиболее ощутимым землетрясение было в Таиланде. В столице страны Бангкоке оно вызвало раскачку зданий, многие люди выбежали на улицы. Толчки ощущались также во втором по населению городе Чиангмае, расположенном ближе к Мьянме. До популярных курортов на Пхукете и в Паттайе землетрясение не добралось.

• В результате землетрясения обрушилось строящееся правительственное здание в Бангкоке. Первоначально сообщалось, что под завалами оказались 43 строителя. Позднее стало известно, что два человека погибли, еще 50 получили ранения. Многие другие высотные здания получили повреждения. Власти Таиланда объявили Бангкок зоной чрезвычайного положения, для оказания помощи пострадавшим привлекли военных. Из-за землетрясения частично закрылось метро Бангкока, при этом аэропорт продолжил работу.

• В Китае толчки ощущались в граничащей с Мьянмой провинции Юньнань. В городе Жуйли были повреждены дома и ранены жители. Также последствия землетрясения ощущались в провинциях Гуйчжоу, Гуанси и Сычуань. Подземные толчки также были зафиксированы в Индии и Вьетнаме, местным жителям пришлось эвакуироваться из зданий.