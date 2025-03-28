МЧС РФ направило в Мьянму два самолета для ликвидации последствий землетрясения
МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. Об этом 28 марта сообщил руководитель сводного отряда ведомства Сергей Воронцов.
В состав сводного отряда МЧС России вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Кроме того, на место происшествия выехали кинологи, врачи-анестезиологи и психологи российского ведомства.
По словам Воронцова, специалисты оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших в завалах в результате землетрясения.
«Чрезвычайное ведомство имеет большой опыт работы (ликвидации последствий стихийных бедствий. — Ред.). Все задачи поставлены, все задачи будут выполнены», — подчеркнул он.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в этот день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. Позже сообщалось, что число погибших в Мьянме в результате землетрясения выросло до 144, в Бангкоке погибли 10 человек. Работы на месте обрушения продолжаются.
Посольство РФ в Таиланде сообщило, что не получало сведений о пострадавших в результате землетрясения российских гражданах. Отмечалось, что представительство РФ поддерживает связь с местными властями.