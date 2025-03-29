«Известия» показали кадры отправляющегося в Мьянму самолета МЧС РФ
МЧС России направило в Мьянму самолеты для ликвидации последствий землетрясения. «Известия» показали кадры подготовки специалистов перед отправлением.
На кадрах можно увидеть сотрудников МЧС, готовящих перед вылетом всё необходимое оборудование и служебных собак. В одном из самолетов находится грузовой автомобиль «Урал» и другая техника, предназначенная для ликвидации разрушений, рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы 28 марта на территории соседней с Таиландом Мьянмы. Впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. Позже сообщалось, что число погибших в Мьянме в результате землетрясения выросло до 144, в Бангкоке погибли 10 человек. Работы на месте обрушения продолжаются, МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями.