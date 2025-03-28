Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул назвала свой арест политической местью и заявила, что регион не покорится правительству в Кишиневе. Соответствующее сообщение появилось 28 марта в ее Telegram-канале.

«Решение суда оставить башкана Гагаузии Евгению Гуцул под стражей на 20 дней — это не только юридический абсурд, но и человеческая жестокость. <...> За то, что имела мужество отстаивать интересы своего народа. За то, что не прогнулась под диктат партии власти. За то, что громко говорила правду», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что партия «Действие и солидарность» (PAS) показала, что для нее нет ни морали, ни уважения к закону, они ведут не политический диалог, а расправу.

«Это открытая попытка подавления автономии, это сигнал: «Мы хозяева, а вы — подчиненные». Но Гагаузия не покорится. Мы — не рабы, мы — народ с достоинством, с историей, с правом на свой голос», — заключила Гуцул.

Ранее в этот же день суд в Кишиневе принял решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Главе Гагаузии предъявили обвинения, которые связаны с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году. Оппозиционный блок «Победа» выразил категорический протест против решения суда.

Накануне в Telegram-канале Гуцул было опубликовано заявление, в котором говорилось, что прокуроры уже подготовили в отношении нее новый судебный запрос на арест без правовых и фактических причин.

О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. По данным генпрокуратуры Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.