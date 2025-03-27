Гуцул заявила о запросе прокуратуры на ее арест без правовых оснований

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что прокуроры подготовили в отношении нее новый судебный запрос на арест без правовых и фактических причин. Соответствующее обращение 27 марта опубликовано в Telegram-канале Гуцул.

Глава Гагаузии уточнила, что в новом деле о якобы сфальсифицированных финансовых документах у прокуратуры нет ни единого доказательства ее вины, и ни один свидетель не указал на ее причастность к этим бумагам. Уточняется, что накануне, 26 марта, по этому делу у прокуроров не было обвинений.

«Задерживают по одному делу, где нет никаких доказательств, а хотят арестовать по другому делу, где нет оснований для ареста», — говорится в сообщении, которое Гуцул передала через адвоката.

Она отметила, что эти незаконные действия и злоупотребления будут обжалованы во всех инстанциях, включая международные. Глава Гагаузии в своем обращении поблагодарила всех тех, кто вышел на акции в ее поддержку.

О задержании главы Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. По данным генпрокуратуры Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры попросят суд поместить ее под предварительный арест.

Затем, 27 марта, в Москве у посольства Молдавии на Кузнецком Мосту прошел митинг в поддержку Гуцул. Участники акции держали плакаты с фотографиями политика и транспаранты с надписями «Гагаузию арестовали, демократию отменили», «Свободу политзаключенным Молдовы» и «Узники совести».