В Таиланде зарегистрировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме
Свыше 50 афтершоков установили в Таиланде после землетрясения в Мьянме. Об этом 28 марта проинформировало таиландское управление наблюдения за землетрясениями.
Последний мощный афтершок, чья магнитуда составила 4,9, отметили в 23:46 по местному времени (19:46 мск), говорится на официальном сайте ведомства.
Как рассказал «Известиям» турист Ярослав, на данный момент метро Бангкока временно не работает, из-за чего на дорогах возросло количество пробок, некоторые улицы перекрыты. При этом город продолжает функционировать.
«Рестораны работают, сзади меня, на заднем плане, вывески все горят, люди ходят, машины ездят, то есть какой-то паники в городе не обнаружено. <...> Единственное, больше пробок стало и метро закрыто. Да, это небольшой транспортный коллапс. Но это всё терпимо», — сообщил, в свою очередь, журналист Антон Дряничкин.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее. Впоследствии колебания также произошли в Бангкоке и его окрестностях. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. Власти присвоили землетрясению третий уровень из четырех и классифицировали его как крупномасштабное бедствие.
Позже стало известно, что число погибших в Мьянме в результате землетрясения достигло 144 человек. В Бангкоке, по последним данным, в результате бедствия погибли 10 человек, больше 100 числятся пропавшими без вести. Посольство РФ в Таиланде сообщило, что не получало сведений о пострадавших в результате землетрясения российских гражданах.