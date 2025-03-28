Власти Таиланда классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие

В Таиланде произошедшему землетрясению присвоили третий уровень из четырех и классифицировали его как крупномасштабное бедствие. Об этом 28 марта заявил министр внутренних дел королевства Анутхин Чанвиракун.

Его также назначили командующим по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Уровень противодействия стихийным бедствиям повышен до крупномасштабного бедствия (уровень 3 из 4) в соответствии с национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий», — говорится в сообщении департамента по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий в Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ведомстве добавили, что как только ситуация стабилизируется, будет проведена комплексная оценка ущерба.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в тот же день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны.

Позже сообщалось, что число погибших в Мьянме в результате землетрясения выросло до 144. В Бангкоке, в свою очередь, в результате бедствия обрушилось строящееся здание. По данным МВД королевства, погибло не менее восьми человек, 110 числятся пропавшими без вести.