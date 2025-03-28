Число погибших при землетрясении в Бангкоке выросло до 10
Число жертв в результате обрушения при землетрясении строящегося 30-этажного здания в Бангкоке выросло до 10 человек. Об этом 28 марта сообщает таиландский государственный телеканал Thai PBS.
«На 23:00 по времени Бангкока (19:00 мск) спасателями обнаружено 10 тел погибших, 16 человек найдены живыми, но получили травмы, 101 человек считается пропавшим без вести», — говорится в сообщении канала в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Работы на месте обрушения продолжаются.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в тот же день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. Позже сообщалось, что число погибших в Мьянме в результате землетрясения выросло до 144.
Посольство РФ в Таиланде сообщило, что не получало сведений о пострадавших в результате землетрясения российских гражданах. Отмечалось, что российское представительство поддерживает связь с местными властями.