В ЕС заявили о планах ограничить импорт сельхозпродукции с Украины с июня
Евросоюз (ЕС) может сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины с июня текущего года. Об этом 28 марта сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена.
«ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», — указано в Telegram-канале издания.
При этом подробности о реализации мер не уточняются.
В октябре прошлого года депутат национального собрания Парижа Жордан Гиттон заявил, что поставки сахарной свеклы с Украины оказывают пагубное влияние на сельскохозяйственную отрасль Франции. Он отмечал, что ЕС допускает импорт свеклы, не соответствующей стандартам, установленным для производителей продукта.
Ранее, в 2023 году, Еврокомиссия (ЕК) ввела ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза. В апреле того же года сообщалось, что беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции будет продлен до 5 июня 2025 года, однако будет иметь свои ограничения по возможному объему ввозимой продукции.