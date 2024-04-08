ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины

Беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции будет продлен до 5 июня 2025 года, однако будет иметь свои ограничения по возможному объему ввозимой продукции. Соответствующее заявление было опубликовано 8 апреля на сайте Европарламента.

В документе говорится, что инструмент «экстренного торможения» будет предусмотрен для мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы и меда.

«Если импорт этих товаров превысит средние объемы импорта, зафиксированные во второй половине 2021 года и в течение всего 2022 и 2023 годов, тарифы будут введены повторно. Кроме того, Еврокомиссия обязуется усилить контроль за импортом зерна, в частности пшеницы», — сказано в тексте.

Ранее, 19 марта, сообщалось о продлении беспошлинного ввоза продукции с Украины в Евросоюз.

7 марта комитет по международной торговле Европарламента поддержал предложение Еврокомиссии (ЕК) о продлении режима свободной торговли с Украиной на год.

Во многих странах Евросоюза продолжаются акции протестов среди фермеров на фоне падения доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины и ограничений со стороны властей, вызванных зеленым курсом. Фермеры добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза.

В феврале еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что убытки европейского аграрного сектора от либерализации торговли с Украиной за предыдущие два года составили €19 млрд. По его словам, до начала конфликта большая часть экспорта Украины шла в Азию и Африку. Еврокомиссар призвал разработать меры, позволяющие перенаправить украинский экспорт на традиционные рынки.

В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны объединения беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши, Словакии и некоторых других государств. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины на свои внутренние рынки.