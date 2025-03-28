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Обвиняемому в хищениях при реализации «Пушкинских карт» избрали меру пресечения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий обвиняемому в хищениях при реализации федеральной программы «Пушкинская карта» певцу Эмилю Кадырову. Об этом 28 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Так, ему запретили использовать мобильную связь, получать почтовые отправления и общаться со свидетелями, проходящими по делу.

По утверждению Кадырова, все музыкальные мероприятия, на которые продавались билеты с помощью «Пушкинских карт», были реализованы, и сторона защиты имеет соответствующие доказательства. Он добавил, что идея проведения концертов принадлежала ему, а за творческую часть, техническую составляющую и реализацию билетов отвечали другие люди. Выкупать билеты по «Пушкинской карте», со слов Кадырова, предложили маркетологи.

Заместитель худрука киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко, также проходящая по делу, пробудет под домашним арестом до 24 мая.

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Подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы «Пушкинская карта» задержали в Москве 26 марта. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Следствие установило, что не позднее января 2023 года один из обвиняемых разработал многоэтапный план для хищения денег в рамках программы. К реализации он привлек знакомого из числа должностных лиц ГБУК «Киноконцертный зал Эльдар», от лица которой фигуранты создали мероприятие на платформе «PRO.Культура РФ».

По версии следствия, они завлекали молодежь с неиспользованным лимитом «Пушкинской карты» и продавали билеты на фиктивные мероприятия. Таким образом было продано 322 билета. После этого в профильное министерство направлялись недостоверные сведения, на основании которых было похищено более 1 млн рублей.

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