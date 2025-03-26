Задержаны подозреваемые в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта»

В Москве задержаны подозреваемые в хищениях при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом 26 марта сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по столице.

«Возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размер»)», — говорится в Telegram-канале.

Установлено, что не позднее января 2023 года один из обвиняемых разработал многоэтапный план для хищения денег в рамках программы «Пушкинская карта». К реализации он привлек знакомого из числа должностных лиц ГБУК «Киноконцертный зал Эльдар», от лица которой фигуранты создали мероприятие на платформу «PRO.Культура РФ».

Они завлекали лиц в возрасте от 14 до 22 лет с неиспользованным лимитом «Пушкинской карты» и обманным путем похищали деньги посредством продажи билетов на мероприятие. Кроме того, они искали людей, которые могли оформить социальную карту программы с указанием недостоверных данных получателей для покупки билетов на их мероприятия.

Так, фигуранты продали 321 билет с помощью «Пушкинских карт» на свои мероприятия, на которых не было зрителей. Отмечается, что при проведении мероприятия соучастники фиктивно «гасили» билеты.

«В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 млн рублей бюджетных средств и денежных средств банка», — добавили в ГСУ СК России по Москве.

В настоящее время деятельность фигурантов пресечена, в ближайшее время им предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Практикующий юрист Екатерина Кутузова 6 декабря 2024 года поделилась с «Известиями», что ключом к предотвращению правонарушений, связанных с хищением средств при реализации программы «Пушкинская карта», может стать более жесткий мониторинг и контроль. Она подчеркнула, что с экономической точки зрения это мошенничество раскрывает уязвимости электронных платформ государственных программ.