Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Общество
Украинского боевика осудили на 15 лет за террористический акт в Курской области
Происшествия
Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
Bloomberg сообщило о возможном возвращении крупнейших сырьевых трейдеров в РФ
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Суд приговорил 23 боевиков «Азова» к срокам заключения от 13 до 23 лет

Задержаны подозреваемые в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта»

0
EN
Фото: пресс-служба СК РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве задержаны подозреваемые в хищениях при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом 26 марта сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по столице.

«Возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размер»)», — говорится в Telegram-канале.

Установлено, что не позднее января 2023 года один из обвиняемых разработал многоэтапный план для хищения денег в рамках программы «Пушкинская карта». К реализации он привлек знакомого из числа должностных лиц ГБУК «Киноконцертный зал Эльдар», от лица которой фигуранты создали мероприятие на платформу «PRO.Культура РФ».

Они завлекали лиц в возрасте от 14 до 22 лет с неиспользованным лимитом «Пушкинской карты» и обманным путем похищали деньги посредством продажи билетов на мероприятие. Кроме того, они искали людей, которые могли оформить социальную карту программы с указанием недостоверных данных получателей для покупки билетов на их мероприятия.

Так, фигуранты продали 321 билет с помощью «Пушкинских карт» на свои мероприятия, на которых не было зрителей. Отмечается, что при проведении мероприятия соучастники фиктивно «гасили» билеты.

«В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 млн рублей бюджетных средств и денежных средств банка», — добавили в ГСУ СК России по Москве.

В настоящее время деятельность фигурантов пресечена, в ближайшее время им предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Культурно посадили: суд вынес мягкий приговор обнальщикам «Пушкинских карт»
Как работала схема вывода денег, выделенных на популярную федеральную программу

Практикующий юрист Екатерина Кутузова 6 декабря 2024 года поделилась с «Известиями», что ключом к предотвращению правонарушений, связанных с хищением средств при реализации программы «Пушкинская карта», может стать более жесткий мониторинг и контроль. Она подчеркнула, что с экономической точки зрения это мошенничество раскрывает уязвимости электронных платформ государственных программ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025