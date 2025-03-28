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Захарова допустила причастность Франции и Британии к атаке ВСУ на станцию «Суджа»

Захарова: Франция и Британия могут быть причастны к атаке ВСУ на станцию «Суджа»
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области, возможно, был осуществлен с помощью Франции и Британии. Об этом 28 марта сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«При этом есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Она добавила, что произошедшее подтверждает отсутствие у Киева политической воли к миру с РФ. Кроме того, по ее словам, развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности.

«Там по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению окончательного урегулирования украинского кризиса», — резюмировала Захарова.

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В ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина 18 марта российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 19 марта пообещал отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Однако 21 марта боевики ВСУ совершили атаку на ГИС «Суджа». В Минобороны РФ назвали украинский удар дискредитацией мирных инициатив США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недоговороспособности Украины после удара ВСУ по газоизмерительной станции.

28 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ повторно нанесли удар по ГИС «Суджа», в результате чего объект был фактически уничтожен. Украинская армия атаковала при помощи БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.

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