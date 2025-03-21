В Минобороны назвали удар ВСУ по ГИС «Суджа» дискредитацией мирных инициатив США

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» является дискредитацией мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Подрыв важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре РФ в целях дискредитации мирных инициатив президента США», — говорится в Telegram-канале.

Боевики ВСУ совершили атаку на ГИС 21 марта ночью, около 00:20 мск.

Станция находится в нескольких сотнях метров от госграницы со стороны Курской области. По данным ведомства, объект энергетической инфраструктуры находился под контролем украинских боевиков с 7 августа минувшего года. Ранее через ГИС «Суджа» осуществлялась прокачка газа странам Европы.

На протяжении всего времени ВСУ использовали ГИС как один из «безопасных» логистических пунктов.

В ходе переговоров Трампа и президента РФ Владимира Путина 18 марта российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре.

Однако после ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края. При этом в Минобороны сообщили, что российские военные нейтрализовали семь ударных дронов, направленных на объекты украинской энергетики, связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК), в Николаевской области.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 19 марта пообещал отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.