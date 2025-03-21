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В Минобороны назвали удар ВСУ по ГИС «Суджа» дискредитацией мирных инициатив США

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Фото: REUTERS
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Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» является дискредитацией мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Подрыв важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре РФ в целях дискредитации мирных инициатив президента США», — говорится в Telegram-канале.

Боевики ВСУ совершили атаку на ГИС 21 марта ночью, около 00:20 мск.

Станция находится в нескольких сотнях метров от госграницы со стороны Курской области. По данным ведомства, объект энергетической инфраструктуры находился под контролем украинских боевиков с 7 августа минувшего года. Ранее через ГИС «Суджа» осуществлялась прокачка газа странам Европы.

На протяжении всего времени ВСУ использовали ГИС как один из «безопасных» логистических пунктов.

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В ходе переговоров Трампа и президента РФ Владимира Путина 18 марта российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре.

Однако после ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края. При этом в Минобороны сообщили, что российские военные нейтрализовали семь ударных дронов, направленных на объекты украинской энергетики, связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК), в Николаевской области.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 19 марта пообещал отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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