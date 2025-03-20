Зеленский пообещал отказаться от ударов по объектам энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с предложением о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам в качестве первого шага по прекращению вооруженного конфликта. Об этом 19 марта сообщило Bloomberg.

«Одним из первых шагов к полному прекращению конфликта может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре», — объявил Зеленский в сети X (бывш. Twitter).

Он отметил, что поддерживает этот шаг и Украина «готова его реализовать».

Ранее, 19 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края после согласия российского лидера с идеей президента США об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. После атаки на объекте произошло возгорание. В результате был поврежден трубопровод. К вечеру площадь пожара превысила 4,2 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы 357 человек и 140 единиц техники. Никто не пострадал.