В Алжире готовят закон о преступлениях Франции в колониальный период
Парламент Алжира разрабатывает законопроект, который закрепит признание преступлений Франции в колониальный период, в случае его принятия страна официально потребует от Парижа выплату компенсации за нанесенный ущерб. Об этом «Известиям» рассказал замглавы партии «Движение общества за мир», депутат парламента Ахмад Садук.
«Достигнуто соглашение о формировании парламентского комитета, состоящего из шести блоков, представляющих народ страны. Этот комитет, несомненно, будет работать в рамках консенсуса над подготовкой законопроекта, криминализирующего колониализм», — отметил парламентарий, добавив, что они потребуют от Франции признать ее преступления, официально извиниться и выплатить компенсации.
Представитель «Движения общества за мир» заявил, что требование признать преступления Парижа представляет принципиальную позицию всех политических сил Алжира.
«Франция убивала, сжигала деревни, проводила массовые казни, уничтожала традиции, культуру и веру. Когда французы пришли в Алжир, это была одна из самых образованных и культурных стран в регионе. Когда они ушли — более 90% населения не умели ни читать, ни писать», — подчеркнул Ахмад Садук.
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Французская вина: Алжир рассчитывает на компенсации за колониальный период