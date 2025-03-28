Французская вина: Алжир рассчитывает на компенсации за колониальный период

Парламент Алжира разрабатывает законопроект, который закрепит признание преступлений Франции в колониальный период. В случае его принятия страна официально потребует от Парижа выплату компенсации за нанесенный ущерб. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейшей исламской партии страны «Движение общества за мир». Во фракции добавили, что был сформирован комитет из шести партий, которому поручено разработать окончательный вариант закона. Эта инициатива накладывается на уже напряженные отношения между Алжиром и Францией, обострившиеся после поддержки Парижем марокканского плана по Западной Сахаре и дипломатических разногласий.

Алжир готовит законопроект, признающий преступления Франции

В парламенте Алжира идет работа над законом, который призван юридически признать преступления Франции в период колониального господства. В случае его принятия официальный запрос о признании геноцида, извинениях и выплате компенсаций будет направлен Парижу. Об этом «Известиям» рассказал замглавы партии «Движение общества за мир», депутат парламента Ахмад Садук.

— Мы требуем от Франции признать ее преступления, официально извиниться и выплатить компенсации. Если Париж позволяет себе требовать признания и компенсаций от Турции за события в отношении армян, то почему Франция сама не готова ответить за 130 лет оккупации Алжира? — заявил парламентарий.

Как рассказал «Известиям» представитель «Движения общества за мир», требование признать преступления Франции представляет принципиальную позицию всех политических сил страны.

Инициатива криминализации французского колониализма не нова для алжирской политики. Еще в 2021 году в народную национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) вносился законопроект, призванный юридически осудить преступления Парижа. Однако документ так и не был рассмотрен. Но сейчас политическая обстановка изменилась.

— Теперь достигнуто соглашение о формировании парламентского комитета, состоящего из шести блоков, представляющих народ страны. Этот комитет, несомненно, будет работать в рамках консенсуса над подготовкой законопроекта, криминализирующего колониализм, — сообщил Ахмад Садук.

Документ будет вынесен на рассмотрение в ближайшие месяцы.

— Если президент не вмешается, чтобы остановить процесс, шансы на то, что закон будет принят, огромны. По этому вопросу существует консенсус, и ни один представитель не посмеет голосовать против, — поделился своим мнением с «Известиями» алжирский политолог Акрам Хариф.

Париж пока не комментирует инициативу, но этот закон может серьезно осложнить и без того напряженные отношения между двумя странами.

Колониальное наследие Франции

Франция захватила Алжир в 1830 году, после чего на протяжении 130 лет жестоко подавляла любое сопротивление местного населения. По данным алжирских властей, за этот период погибло более 5,6 млн человек.

— Франция убивала, сжигала деревни, проводила массовые казни, уничтожала традиции, культуру и веру. Когда французы пришли в Алжир, это была одна из самых образованных и культурных стран в регионе. Когда они ушли — более 90% населения не умели ни читать, ни писать, — подчеркнул «Известиям» Ахмад Садук.

Одним из самых жестоких эпизодов стало подавление восстания в Сетифе в 1945 году. Тогда французские войска устроили массовую расправу над алжирскими протестующими, что, по мнению многих историков, стало предвестником войны за независимость.

Алжир неоднократно требовал от Франции признать преступления колониального периода, однако Париж уклонялся от этого вопроса. В 2005 году во Франции был принят закон, 4-я статья которого рекомендовала преподавателям истории уделять большое внимание признанию «позитивной роли французского присутствия за рубежом, особенно в Северной Африке». Это вызвало резкое осуждение в Алжире.

К слову, это далеко не первая страна, настаивающая на компенсациях от бывших метрополий за колониальные преступления. В последние десятилетия такие требования чаще появляются от государств Африки, Азии и Карибского бассейна. Лидеры 15 стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) заявили о намерении добиваться от Великобритании, Франции и Нидерландов финансовых выплат за века рабства и эксплуатации.

Лидер захвативших власть в Нигере в 2023 году военных Абдурахман Тчиани также утверждал, что Франция должна выплатить африканской стране компенсацию более чем за 100 лет колониального разграбления природных ресурсов. Аналогичные требования направлены и к Португалии, например, власти Сан-Томе и Принсипи сообщали о намерении получить компенсации от Лиссабона.

Обострение французско-алжирских отношений

Отношения между Алжиром и Францией продолжают ухудшаться, достигнув одной из самых низких точек за последние годы. Очередной кризис начался после того, как Париж в 2024 году официально поддержал марокканский план автономии Западной Сахары, что вызвало резкое недовольство в Алжире. В знак протеста правительство этой страны отозвало своего посла из Парижа, и он до сих пор не вернулся. Это стало не только дипломатическим жестом, но и демонстрацией принципиальной позиции Алжира, который традиционно поддерживает независимость Западной Сахары.

Попытки Франции снизить напряженность — в частности, путем признания ответственности за убийство алжирских революционеров Ларби Бен Мхиди и Али Буменджеля, а также открытия архивов колониального периода — не дали желаемого эффекта.

Напряженность еще больше возросла после ареста писателя Буалема Сансаля в Алжире по возвращении из Парижа. Его обвиняют в нанесении ущерба национальному единству за заявления, сделанные во Франции, в которых он утверждал, что Алжир как государство появился только с приходом французских колонизаторов. Париж потребовал его освобождения, ссылаясь на его французское гражданство, но власти Алжира отказались. В ответ французы начали кампанию арестов против алжирских блогеров, поддерживающих руководство этой страны, с последующей попыткой депортировать их на родину.

По мнению Акрама Харифа, принятие закона окажет драматическое влияние на отношения двух стран.

— Франция может отомстить, проголосовав за закон, который прославляет положительные стороны колониализма. Если так, то это приведет к полному разрыву отношений между двумя странами, — рассказал эксперт.

На этом фоне Пятая республика ввела новые ограничения на передвижение и въезд для некоторых алжирских чиновников с дипломатическими паспортами. Более того, французское правительство потребовало от Алжира пересмотреть двусторонние соглашения, выделив на это срок до шести недель. Параллельно было объявлено об ужесточении визового режима для граждан этой страны. В ответ совет нации Алжира объявил о прекращении всех контактов с французским сенатом. Эти шаги свидетельствуют о том, что кризис между государствами продолжает углубляться.