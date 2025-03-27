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Автоэксперт объяснил разницу в цене покраски автомобиля

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов
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Покраска при ремонте кузова автомобиля выйдет дороже для машин в необычных, экзотических цветах, к примеру, таких как «пудровый серый» или «мятное облако». Об этом 27 марта рассказал руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.

По словам специалиста, разница в цене связана не с оттенком, а с химическим составом краски, наличием сложных пигментов и дополнительных эффектов. Самым доступным вариантом эксперт назвал простые однотонные эмали без металлика и перламутра, которые производятся массово, широко представлены в палитре большинства автобрендов и не требуют сложного подбора. Например, белая акриловая эмаль, подходящая для моделей Toyota или Nissan начала 2000-х годов, стоит около 2 тыс. рублей за литр.

«А вот за сложные покрытия приходится платить больше. В качестве примера можно взять популярный у китайских брендов небесно-голубой оттенок с добавлением перламутровых частиц (ксералик). Его цена стартует от 10 тыс. рублей за литр — это в пять раз дороже обычного белого цвета», — цитирует Кукарина «Российская газета».

Сложнее всего восстанавливать покрытия, содержащие несколько слоев лака, металлические или перламутровые добавки. Небольшое повреждение может привести к необходимости перекрашивать всю деталь с плавным переходом на соседние элементы. Другими словами, если у машины с базовым белым или серым кузовом можно покрасить только поврежденный участок, то при сложном оттенке придётся дополнительно красить соседние детали. Это увеличивает затраты на материалы и стоимость работы маляра.

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Накануне автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал, что с приходом весны многие автовладельцы сталкиваются с неожиданными поломками, которые зимой оставались незамеченными. Одной из основных проблем эксперт назвал последствия коррозии.

24 марта эксперт Александр Смит назвал защиту кузова автомобиля обязательной процедурой с наступлением весны. Он пояснил, что после зимы на поверхности машины остаются следы от реагентов и соли, которыми посыпают дороги. Также следует осмотреть кузов на наличие сколов или царапин и своевременно их устранить.

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