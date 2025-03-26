Автоэксперт перечислил неожиданные весенние поломки машины

С приходом весны многие автовладельцы сталкиваются с неожиданными поломками, которые зимой оставались незамеченными. Об этом 26 марта рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, перечислив возникающие неисправности.

Одной из основных проблем эксперт назвал последствия коррозии: ускоренному образованию ржавчины способствуют реагенты и соль. Сильнее всего страдают пороги, крепления амортизаторов и выхлопная система.

«Еще один сюрприз может поджидать в подвеске. Изношенные шаровые опоры, стук амортизаторов и люфты рулевых наконечников — расплата за зимние ямы, поэтому с наступлением тепла нужно проверить состояние пыльников, сайлентблоков и ШРУСов», — цитирует Стрельбицкого «Российская газета».

С приходом весны могут обнаружиться проблемы с электрикой, которые вызваны перепадами температур, сгнившие коврики и лужи в багажнике (результат засоренных водоотводных каналов) и проблемы с шинами, которые часто становятся видны только после мойки, указал специалист.

24 марта эксперт Александр Смит назвал защиту кузова автомобиля обязательной процедурой с наступлением весны. Он пояснил, что после зимы на поверхности машины остаются следы от реагентов и соли, которыми посыпают дороги. Также следует осмотреть кузов на наличие сколов или царапин и своевременно их устранить.

До этого, 17 марта, автоэксперт Вадим Стрельбицкий объяснил, что после зимы, когда машина подвергалась воздействию низких температур, влажности и реагентов, необходимо провести процедуру «прожарки» мотора. Процесс «прожарки» двигателя — это длительное интенсивное движение автомобиля на высоких оборотах, что позволяет очистить двигатель от накопившихся загрязнений и отложений, объяснил автоэксперт.