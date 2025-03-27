В 2024 году столичные театры показали 259 премьер

В прошлом году в столичных театрах прошли 259 премьер, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, с 2013 года завершили строительство, реконструкцию, реставрацию и капремонт 103 зданий и помещений в 41 городском театре. Одновременно шли работы по переоснащению зданий.

«Режиссеры и артисты получают новые возможности для реализации своих творческих планов. Зрители это ценят», — отметил мэр, добавив, что в результате популярность театров растет.

До 2030 года в столице собираются обновить еще девять зданий, включая Московский театр оперетты, Театр «Эрмитаж» и Театр на Таганке.

Город также работает над формированием кадрового резерва для театров: для этого проводятся различные конкурсы. Например, победители Всероссийского открытого конкурса «Таланты» в перспективе смогут претендовать на должности художественных руководителей или директоров.

Немаловажное значение имеет и поддержка творческой молодежи. Так, участники конкурса «Открытая сцена» могут получить грант на постановку спектаклей и работу с музыкальными проектами и программами.