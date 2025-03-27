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В Москве у посольства Молдавии начался митинг в поддержку Гуцул

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве у посольства Молдавии на Кузнецком Мосту проходит митинг в поддержку задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает 27 марта корреспондент «Известий» с места событий.

Участники акции держат плакаты с фотографиями политика. Также в их руках транспаранты с надписями «Гагаузию арестовали, демократию отменили», «Свободу политзаключенным Молдовы» и «Узники совести».

Другой плакат призывает президента Молдавии Майю Санду убраться «прочь от Гагаузии».

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Ранее этот день Гуцул попросила президента России Владимира Путина повлиять на молдавские власти для ее скорейшего освобождения, а также поддержать автономный статус Гагаузии. Она также заявила, что молдавские власти собираются ввести чрезвычайное положение в Гагаузии и внешнее управление автономией.

О задержании главы гагаузской автономии в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что политик должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, Гуцул задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. В НАЦ сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.

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