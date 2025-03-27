Гуцул заявила о планах Кишинева ввести чрезвычайное положение в Гагаузии

Молдавские власти собираются ввести чрезвычайное положение в Гагаузии и внешнее управление автономией. Об этом 26 марта заявила задержанная в Кишиневе глава региона Евгения Гуцул в обращении, переданном через адвокатов.

Она отметила, что сфабрикованные против нее обвинения выступают частью большого плана молдавского руководства по разрушению автономной Гагаузии.

«Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление. Они готовы поставить над нами своего ставленника — одного из тех, кто предал интересы гагаузского народа», — указано в Telegram-канале политика.

По ее словам, управляющим региона может стать глава гагаузского территориального бюро канцелярии правительства Молдавии Сергей Чернев.

Гуцул добавила, что ей не раз предлагали отказаться от должности главы автономии и покинуть Молдавию. Однако политик не намерена сдаваться. Как указывает «Газета.Ru», она призвала народное собрание Гагаузии проявить твердость в отношениях с Кишиневом.

«Дорогие друзья, я верю в нашу победу! Они могут задержать, арестовать, посадить меня, но они не смогут сломить наш дух. Гагаузия победит!» — обратилась глава региона к жителям автономии.

Ранее в тот же день Гуцул попросила президента России Владимира Путина повлиять на молдавские власти для ее скорейшего освобождения, а также поддержать автономный статус Гагаузии.

О задержании главы гагаузской автономии в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что политик должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, Гуцул задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. В НАЦ сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.