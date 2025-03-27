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Гуцул обратилась к Путину с просьбой повлиять на власти Молдавии для ее освобождения

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Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул, задержанная властями Молдавии, 27 марта обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом оказать давление на власти страны для ее скорейшего освобождения.

В обращении к российскому лидеру, переданном через своих адвокатов, она назвала обвинения в свой адрес абсурдными и политически мотивированными.

«Мое <…> стало лишь звеном в цепи масштабной и циничной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению Гагаузской автономии, ее особого правового статуса, закрепленного основным законом страны — конституцией Республики Молдова», — говорится в сообщении в Telegram-канале политика.

Она отметила, что Кишинев пренебрег принципами демократии и международного права и последовательно разжигает противостояние внутри страны, подавляя инакомыслие и преследуя сторонников братских отношений с РФ, выставляя это как «угрозу» Молдавии.

«От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — попросила Гуцул.

Политик также добавила, что обращается к Путину с просьбой поддержать автономный статус Гагаузии в рамках независимой Республики Молдова.

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О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. В НАЦ сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.

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