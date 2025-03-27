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Захарова назвала убийства российских журналистов «припадком бешенства» Киева
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Захарова назвала убийства российских журналистов «припадком бешенства» Киева

Захарова: припадок бешенства Киева против журналистов из РФ не поддается описанию
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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«Припадок бешенства» Киева против российских журналистов не поддается никакому описанию. Об этом 27 марта на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, киевский режим развязал настоящую охоту на сотрудников российских СМИ, которые находятся в зоне специальной военной операции или рядом. Это происходит потому, что журналисты освещают происходящие там события и рассказывают правду, отметила Захарова.

«То остервенение, буквально припадок бешенства, с которым в последние дни экстремисты, террористы, клики [президента Украины Владимира] Зеленского, рыщут в поисках безоружных корреспондентов и их съемочных групп, <...> уже не поддается никакому описанию», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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24 марта в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

Тогда же, 24 марта, в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

26 марта стало известно, что при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.

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