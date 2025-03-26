Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла во время работы в Белгородской области, также был ранен оператор Дмитрий Волков. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба телеканала.

«При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной», — говорится в сообщении пресс-службы Первого канала в Telegram.

Указывается, что машина со съемочной группой канала подорвалась на украинской мине. В пресс-службе Первого канала отметили, что журналистка погибла незадолго до своего дня рождения.

Гибель Прокофьевой прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС. Она отметила, что киевский режим продолжает прицельно уничтожать российских журналистов, попирая правовые принципы, призванные защищать работников прессы.

«Так массово журналисты могли бы погибать в связи со стихийным бедствием. Сегодня это стихийное бедствие называется «террористический киевский режим», — подчеркнула Захарова.

Прокофьевой было 35 лет, она свободно владела испанским языком и более двух лет проработала в испаноязычный редакции агентства Sputnik. В 2023 году журналистка присоединилась к Первому каналу в качестве военкора и вела репортажи из зоны спецоперации. Помимо этого Прокофьева также активно занималась сбором гуманитарной помощи и вела Telegram-канал по этой тематике.

Ранее, 24 марта, в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

Тогда же, 24 марта, в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.