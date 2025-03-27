В Бухаресте прошли протесты с требованием честных выборов в Румынии
Перед штаб-квартирой правительства в Бухаресте состоялась акция протеста, организованная партией «Альянс за объединение румын» (AUR). Об этом 26 марта сообщило агентство Agerpres.
Отмечается, что несколько тысяч протестующих выступили с требованиями справедливых выборов в Румынии, а также возвращения к демократическому и конституционному курсу. Участники акции размахивали национальными флагами и трубили в вувузелы.
По данным агентства, демонстрация была одобрена Комиссией по рассмотрению заявок на организацию публичных собраний мэрии Бухареста.
Кроме того, несколько сотен человек в столице Румынии выступили перед Дворцом парламента в поддержку бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Манифестация проводилась по случаю его дня рождения.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии 9 марта отказала в регистрации в качестве кандидата Кэлину Джорджеску на президентских выборах, утверждая, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. 11 марта Конституционный суд страны оставил в силе решение ЦИК. В этот же день Джорджеску назвал решение о его отстранении от выборов ударом по демократии.
Депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова указала на риск протестов в Румынии после отказа в регистрации политика. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал недопуск Джорджеску нарушением всех норм демократии. По его словам, любые выборы, которые состоятся без кандидата, будут нелегитимны.