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В Бухаресте прошли протесты с требованием честных выборов в Румынии

Agerpres: протестующие в Бухаресте потребовали проведения честных выборов
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Фото: REUTERS/Inquam Photos/Octav Ganea
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Перед штаб-квартирой правительства в Бухаресте состоялась акция протеста, организованная партией «Альянс за объединение румын» (AUR). Об этом 26 марта сообщило агентство Agerpres.

Отмечается, что несколько тысяч протестующих выступили с требованиями справедливых выборов в Румынии, а также возвращения к демократическому и конституционному курсу. Участники акции размахивали национальными флагами и трубили в вувузелы.

По данным агентства, демонстрация была одобрена Комиссией по рассмотрению заявок на организацию публичных собраний мэрии Бухареста.

Кроме того, несколько сотен человек в столице Румынии выступили перед Дворцом парламента в поддержку бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Манифестация проводилась по случаю его дня рождения.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии 9 марта отказала в регистрации в качестве кандидата Кэлину Джорджеску на президентских выборах, утверждая, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. 11 марта Конституционный суд страны оставил в силе решение ЦИК. В этот же день Джорджеску назвал решение о его отстранении от выборов ударом по демократии.

Депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова указала на риск протестов в Румынии после отказа в регистрации политика. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал недопуск Джорджеску нарушением всех норм демократии. По его словам, любые выборы, которые состоятся без кандидата, будут нелегитимны.

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