СМИ сообщили о решении КС Румынии отклонить регистрацию Джорджеску на выборы
Конституционный суд (КС) Румынии оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Румынии, отклонившего регистрацию оппозиционного политика Кэлина Джорджеску на президентские выборы. Об этом 11 марта сообщает телеканал Realitatea Plus со ссылкой на источники.
ЦИК 9 марта отказала в регистрации Джорджеску, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, которые переросли в столкновения с полицией, в ходе которых пострадали 13 жандармов и три человека были задержаны. Политик подал апелляцию в Конституционный суд, но его жалобы были отклонены.
«Джорджеску не может баллотироваться, судьи вынесли такое решение, оно является окончательным», — уточняется в материале.
Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса 26 февраля. Позже его отпустили под подписку о невыезде. На митинге в Бухаресте 1 марта Джорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента страны.
Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.