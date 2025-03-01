Джорджеску заявил о намерении продолжить борьбу за пост президента Румынии

Румынский политик Кэлин Джорджеску на митинге в Бухаресте заявил, что продолжит борьбу за пост президента страны. Об этом 1 марта сообщило издание Digi24.

«Я продолжу борьбу и подам документы для регистрации своей кандидатуры на пост президента. <...> Я хочу, чтобы все вы выбирали, своим свободным голосованием, это ваше право решать, кого вы выбираете», — подчеркнул политик.

Он также поблагодарил собравшихся за 300 тыс. подписей в свою поддержку.

«Я благодарю всех, кто помог провести сегодняшнюю акцию и продемонстрировал настоящий патриотический дух. Вместе с ними и со всеми румынами, уставшими от коррупции и влияния спецслужб, мы вернем нашу страну!» — заявил политик.

Ранее в этот день сообщалось, что в Бухаресте проходит акция протеста в поддержку Джорджеску.

Джорджеску 26 февраля доставили в прокуратуру для допроса. По данным СМИ, кандидат в президенты Румынии обвиняется в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании. Позже его отпустили под подписку о невыезде.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.