СМИ сообщили о митинге в поддержку Джорджеску в столице Румынии

В Бухаресте проходит акция протеста в поддержку экс-кандидата на пост президента Румынии Кэлина Джорджеску. Об этом 1 марта сообщил телеканал Euronews.

«Это первая акция в поддержку Джорджеску, организованная после того, как он был подвергнут судебному преследованию за шесть предполагаемых преступлений», — говорится в материале.

По данным телеканала, на митинге также ожидается присутствие самого Джорджеску, который объявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на майских выборах.

Видео с акции протеста публикуют пользователи социальной сети Х (бывш. Twitter). Местные СМИ отмечают, что на демонстрации собралось более тысячи человек.

Джорджеску 26 февраля доставили в прокуратуру для допроса. По данным СМИ, кандидат в президенты Румынии обвиняется в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании. Позже его отпустили под подписку о невыезде.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.