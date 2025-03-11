Песков назвал нарушением демократии недопуск Джорджеску к выборам
Недопуск кандидата Кэлина Джорджеску к президентским выборам в Румынии является нарушением всех норм демократии. Об этом 11 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это попрание всех норм демократии в центре Европы. Мы пока не слышали осуждения этого, собственно, у всех европейских институтов», — сказал Песков.
По его словам, Румыния пошла по пути нарушения демократических прав. Он добавил, что любые выборы, которые состоятся без него, будут нелегитимны.
Кроме того, Песков подчеркнул, что заявления о якобы вмешательстве России в выборный процесс в Румынии — это «полная глупость» и абсолютно безосновательные обвинения.
9 марта стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии отклонила кандидатуру Джорджеску на президентских выборах. Отмечалось, что решение о недопущении Джорджеску к выборам было принято большинством голосов — 10 членов комиссии проголосовали против, а четыре — за.
Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса 26 февраля. Позже его отпустили под подписку о невыезде. На митинге в Бухаресте 1 марта Джорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента страны.
Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.