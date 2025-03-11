Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ расширила ответные санкции против граждан Евросоюза
Экономика
Ковальчук заявил о выполнении Счетной палатой всех поставленных на 2024 год задач
Новости компаний
Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социальные инвестиции
Мир
Патрушев указал на заинтересованность Лондона в срыве урегулирования на Украине
Мир
Лукашенко предрек крах Украине и ЕС в случае успешных переговоров РФ и США
Общество
ФСБ пресекла серию терактов через рассылку заминированных парфюмерных наборов
Армия
Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи
Армия
«Купол Донбасса» предотвратил атаку украинских БПЛА на Макеевку в ДНР
Мир
Политолог оценил последствия визита спецпосланника Трампа в Москву
Общество
Обвиняемые в покушении на главу полиции Мариуполя предстанут перед судом
Мир
Глава минфина США заявил о возможном шатдауне правительства
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии плана у США по конфликту на Украине
Мир
Песков уличил Европу в попытках оправдать расходы на вооружение с помощью РФ
Армия
Росгвардия поразила дрон «Баба-Яга» ВСУ в Харьковской области
Общество
В Москве открылась выставка военного плаката «Уроки истории»
Политика
Путин назвал братскими отношения России и Белоруссии
Политика
Ушаков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом в закрытом формате

Депутат Госдумы рассказала о рисках протестов в Румынии

0
EN
Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Отказ в регистрации народного кандидата Кэлина Джорджеску стал объединительным моментом для всех антиглобалистских сил в этой республике, сообщила «Известиям» 11 марта депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

«Атака на демократию в Румынии даст обратный эффект. <…> В Бухаресте идут активные консультации «суверенистов», которые планируют выдвинуть единого кандидата. Одна из возможных фигур — это Джордже Симион, соратник опального политика. Он такой же евроскептик и антиглобалист», — сказала она.

Опросы показывают, что любой поддержанный Кэлином Джорджеску политик имеет максимальные шансы на победу.

«Поэтому антиконституционные шаги нынешних марионеточных лидеров Румынии ускоряют их же предстоящий крах», — добавила депутат.

Протестные настройки: в Румынии усиливается политический кризис перед выборами
Почему результаты голосования могут повлиять на ситуацию на Украине

9 марта стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии отклонила кандидатуру Джорджеску на президентских выборах. Отмечалось, что решение о недопущении Джорджеску к выборам было принято большинством голосов — 10 членов комиссии проголосовали против, а четыре — за.

Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса 26 февраля. Позже его отпустили под подписку о невыезде. На митинге в Бухаресте 1 марта Джорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента страны.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025