Отказ в регистрации народного кандидата Кэлина Джорджеску стал объединительным моментом для всех антиглобалистских сил в этой республике, сообщила «Известиям» 11 марта депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

«Атака на демократию в Румынии даст обратный эффект. <…> В Бухаресте идут активные консультации «суверенистов», которые планируют выдвинуть единого кандидата. Одна из возможных фигур — это Джордже Симион, соратник опального политика. Он такой же евроскептик и антиглобалист», — сказала она.

Опросы показывают, что любой поддержанный Кэлином Джорджеску политик имеет максимальные шансы на победу.

«Поэтому антиконституционные шаги нынешних марионеточных лидеров Румынии ускоряют их же предстоящий крах», — добавила депутат.

9 марта стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии отклонила кандидатуру Джорджеску на президентских выборах. Отмечалось, что решение о недопущении Джорджеску к выборам было принято большинством голосов — 10 членов комиссии проголосовали против, а четыре — за.

Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса 26 февраля. Позже его отпустили под подписку о невыезде. На митинге в Бухаресте 1 марта Джорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента страны.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.