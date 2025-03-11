Джорджеску назвал решение КС о его недопуске к выборам ударом по демократии
Оппозиционный политик, кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску 11 марта заявил, что решение государственного Конституционного суда (КС) о недопуске его к выборам является ударом по демократии.
«Еще один прямой удар в сердце демократии во всем мире! <...> Демократия в Румынии упадет», — говорится в сообщении политика на странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).
Кроме того, Джорджеску добавил, что его сторонникам необходимо выступить с поддержкой других политиков. Также он призвал их составить и подписать новые списки кандидатов в президенты.
В этот же день телеканал Realitatea Plus сообщил о том, что Конституционный суд Румынии оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Румынии, отклонившей регистрацию оппозиционного политика Кэлина Джорджеску на президентские выборы.
ЦИК 9 марта отказала в регистрации Джорджеску, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, которые переросли в столкновения с полицией, в ходе которых пострадали 13 жандармов и три человека были задержаны.