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Эксперт назвала защищающие зубы от кариеса вещества

Эксперт Макеева: кальций и фтор защищают зубы от кариеса
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Фото: Global Look Press/Elena Sikorskaya
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Завкафедрой терапевтической стоматологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Макеева рассказала, что фтор и кальций полезны для защиты зубов от кариеса.

В беседе с aif.ru в среду, 26 марта, специалист отметила, что фтор образует пленку, которая полгода предохраняет зубы от кариеса. Образованию фторапатита способствует использование любых фторидсодержащих средств (зубных паст, таблеток, эликсиров, гелей, препаратов локального воздействия. Это устойчивое соединение, восстанавливающее структуру эмали зубов и делающее ее менее восприимчивой к кислотам.

Макеева предупредила, что такие средства противопоказаны людям, которые выросли или живут в регионах хронического флюороза, то есть повышенного содержания фтора в питьевой воде. В России он встречается в Московской, Тамбовской, Тверской областях. Проявляется он повреждением зубной эмали, а также хрупкостью пигментированных участков. Они из-за этого могут крошиться при нагрузке.

Также специалист подчеркнула, что применение фторидсодержащих средств не отменяет необходимости тщательно чистить зубы два раза в день.

Кальций, по словам Макеевой, необходим в период активного роста костей и зубов. Избыток этого вещества во взрослом возрасте чреват образованием микрокальцинатов, то есть скоплением его в различных тканях организма.

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20 марта врач-стоматолог Олесь Шевченко дал рекомендации для поддержания гигиены полости рта и зубов. В частности, флоссер поможет эффективно убрать налет на зубах.

В октябре прошлого года нутрициолог Екатерина Плюшкова рассказала, что дневную норму кальция можно получить, употребляя 50 г сыра в день. По словам специалиста, он помогает восполнить дефицит витаминов и минералов, улучшает работу ЖКТ, восстанавливает иммунитет, укрепляет кожу, ногти и волосы, способствует заживлению ран и даже помогает избавиться от головных болей, пишет Pravda.Ru.

Ранее стоматолог Владимир Лосев рассказал, что регулярное профилактическое посещение врача является одним из главных правил профилактики кариеса. Очень важна грамотная гигиена полости рта, использование качественной зубной щетки. Эксперт отметил, что большим плюсом будет местное фторирование, отмечает НСН.

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