Стоматолог дал рекомендации для поддержания гигиены полости рта и зубов

В преддверии Всемирного дня здоровья полости рта, отмечаемого 20 марта, доктор медицинских наук, врач-стоматолог, профессор кафедры стоматологии, основатель и директор Стоматологического колледжа №1 Олесь Шевченко рассказал о способах поддерживать зубы в здоровом состоянии.

«Регулярные стоматологические осмотры являются основой профилактической медицины. Систематическое наблюдение у стоматолога-гигиениста позволяет выявить факторы риска стоматологических заболеваний и начальные стадии кариеса, гингивита и других процессов до их перехода в осложненные или необратимые формы», — объяснил эксперт.

Также помимо двухразовой чистки зубов — утром и вечером — можно использовать и другие средства для поддержания гигиены. Одним из них может стать зубная нить на палочке, называемая флоссер. С ее помощью можно эффективно удалять остатки пищи или даже мягкий налет, появляющийся на зубах.

«Жевательная резинка без сахара — это не просто приятный ритуал, а полноценный элемент комплексного ухода за зубами. Во время жевания одной подушечки в течение 10–15 минут после еды можно избавиться от значительной части бактерий — около 100 млн впитаются в жвачку», — добавил врач в беседе с «Газетой.Ru».

28 февраля стоматолог Екатерина Цыбина рассказала об указывающих на заболевания организма проблемах с зубами. Подвижность зубов и их выпадение может сигнализировать о нехватке витамина С или о нарушении обмена веществ в организме. Помимо этого, налет белого цвета, который появляется на языке, вероятнее всего, означает проблемы с пищеварительной системой, а зубной камень зачастую бывает признаком язвенной болезни.