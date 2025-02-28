Стоматолог рассказала об указывающих на заболевания организма проблемах с зубами

Полость рта способна многое сказать об общем состоянии организма, а проблемы с зубами могут указать на скрытые заболевания человека. Об этом 28 февраля рассказала стоматолог Скандинавского Центра Здоровья Екатерина Цыбина в интервью «Газете.Ru».

«Многие заболевания внутренних органов отражаются на состоянии зубов, десен и языка. Кровоточивость и воспаление десен свидетельствуют о недостатке жидкости, эндокринных нарушениях или заболеваниях ЖКТ», — заявила Цыбина.

Она добавила, что подвижность зубов и их выпадение может сигнализировать о нехватке витамина С или о нарушении обмена веществ в организме. Помимо этого, налет белого цвета, который появляется на языке, вероятнее всего, означает проблемы с пищеварительной системой, а зубной камень зачастую бывает признаком язвенной болезни.

Кроме того, состояние зубов может быть напрямую связано с головой. Процесс воспаления в зубах вызывает головную боль в височной области или дискомфорт в районе затылка.

Цыбина также сообщила, что при разрушении зубов мудрости может увеличиться риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, потому что инфекции имеют возможность проникать в кровь, а фантомные зубные боли, вероятно, являются указателями на проблемы с почками, простатой или нервной системой.

«Некоторые проблемы с зубами связаны не только с заболеваниями внутренних органов, но и с другими факторами. Дефицит витаминов, таких как Е и B6, провоцирует кровоточивость десен, а нехватка B12 приводит к жжению и покалыванию языка. Нарушения в работе эндокринной системы, включая гипотиреоз и гипертиреоз, также оказывают влияние на зубы и десны», — отметила стоматолог.

Она уточнила, что еще одной значимой проблемой может стать постоянный стресс, который способен усилить воспалительные процессы в деснах в связи с повышенной выработкой кортизола, а стресс в ночное время может вызвать бруксизм, при котором человек ночью начинает скрежетать зубами, в результате чего происходит стирание эмалей и воспаление мягких тканей.

Также Цыбина заявила, что многие заболевания организма на ранних стадиях проявляются именно через зубы и ротовую полость. Для того чтобы избежать серьезных проблем, необходимо систематически посещать врача и выявлять патологии. Также, по ее словам, нужно следить за питанием и соблюдать гигиену, чтобы не допустить появления болезней.

26 февраля стоматолог-терапевт, пародонтолог клиники «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала «Известиям» о том, что кариес — распространенное заболевание, которое, помимо вреда для здоровья полости рта, может серьезно навредить другим органам и системам человека, в том числе сердцу, желудку и печени.