Трамп заявил о больших успехах в переговорах с Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп сообщил о больших успехах в переговорах с Россией и Украиной. Об этом 26 марта он рассказал в интервью журналисту Уинсу Колианезе.
«Мы добиваемся больших успехов в том, что касается [переговоров с] Россией, Украиной», — заявил Трамп.
При этом остальных подробностей, связанных с темой переговоров, Трамп не раскрыл.
Ранее, 25 марта, Трамп заявил в Белом доме, что на переговорах в Эр-Рияде удалось достичь большого прогресса как с Россией, так и с Украиной. По его словам, дискуссии продвигаются положительно. Президент США также отметил, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем.
Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.