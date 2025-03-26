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Трамп заявил о больших успехах в переговорах с Россией и Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент США Дональд Трамп сообщил о больших успехах в переговорах с Россией и Украиной. Об этом 26 марта он рассказал в интервью журналисту Уинсу Колианезе.

«Мы добиваемся больших успехов в том, что касается [переговоров с] Россией, Украиной», — заявил Трамп.

При этом остальных подробностей, связанных с темой переговоров, Трамп не раскрыл.

По соображению сторон: РФ и США продвинулись в «Черноморской инициативе»
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Ранее, 25 марта, Трамп заявил в Белом доме, что на переговорах в Эр-Рияде удалось достичь большого прогресса как с Россией, так и с Украиной. По его словам, дискуссии продвигаются положительно. Президент США также отметил, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.

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