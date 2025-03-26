Трамп заявил о достижении большого прогресса на переговорах в Эр-Рияде

На переговорах в Эр-Рияде удалось достичь большого прогресса. Об этом 25 марта заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы добились большого прогресса по обоим фронтам. <...> Посмотрим, к чему это приведет. Мы ведем глубокие дискуссии с Россией и Украиной, и я бы сказал, что они продвигаются хорошо», — сказал он журналистам в Белом доме.

На вопрос о договоренностях по Черному морю Трамп ответил, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем. Он также подчеркнул, что к данной теме подключены третьи страны, активно участвующие в процессе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта заявил, что Россия выступает за переговоры с США по всем направлениям, в том числе о спорте. Он отметил, что российско-американский диалог по стратегической стабильности нужно восстанавливать, а сделать это можно только на основе принципов Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.