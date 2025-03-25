Лавров заявил о согласии РФ на диалог с США по всем направлениям

Россия выступает за переговоры с США по всем направлениям, в том числе и спорте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы за переговоры по всем направлениям. Мы и «за хоккей», и «за футбол». Это, кстати, не игры, а то, чего хотят люди», — сказал глава МИД в интервью Первому каналу.

Лавров также указал на схожесть взглядов российских и американских спортсменов.

Глава МИД подчеркнул, что подавляющее большинство спортсменов считают аномальным то, что происходит в вопросе отстранения российских и белорусских спортсменов, а также негативно относится к ситуациям, когда мужчина, называя себя женщиной, в боксерском матче избивает настоящую женщину.

Кроме того, Лавров отметил, что российско-американский диалог по стратегической стабильности нужно восстанавливать, передает «Газета.Ru». Министр обратил внимание, что этот диалог можно возобновить только на основе принципов Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 марта заявил, что Россия и США продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе. Также он сообщил, что в скором времени будет опубликовано еще одно согласованное заявление стран.