Песков заявил о продолжении совместной работы РФ и США в конструктивном ключе

Россия и США продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе. Об этом 25 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Российская и американская стороны в рамках имеющихся контактов в конструктивном и позитивном ключе продолжают работу», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также он сообщил, что в скором времени будет опубликовано еще одно согласованное заявление стран.

Ранее 25 марта песков сообщил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде. Он добавил, что новых переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом пока не планируется, однако при необходимости такой диалог может быстро появиться в повестке.