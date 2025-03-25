В Кремле сообщили о продолжении контактов с США после переговоров в Эр-Рияде

Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде. Об этом 25 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Он добавил, что новых переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом пока не планируется, однако при необходимости такой диалог может быстро появиться в повестке.

«Есть понимание, что контакты будут продолжаться. Но конкретики пока нет, и она будет согласована», — сказал Песков.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что речи о трехсторонних встречах с участием России, США и Украины пока не идет.

Говоря о самих переговорах в Эр-Рияде, Песков напомнил, что обсуждение между делегациями носило технический характер и предполагало погружение в детали. Исходя из этого, он призвал не ждать публичных заявлений о ходе таких встреч.

«Сейчас доклады <...> анализируются, ну и уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов.

Член делегации РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал встречу как непростой, но полезный диалог. По его словам, в ходе переговоров стороны затронули множество проблем, однако решить удалось не всё.

Ранее, 23 марта, помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявлял, что Москва и Вашингтон обсудят территориальные вопросы, а также прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок.