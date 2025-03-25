По соображению сторон: РФ и США продвинулись в «Черноморской инициативе»

Россия и Соединенные Штаты по итогам консультаций в Эр-Рияде условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», включая безопасность судоходства. Вашингтон будет работать над восстановлением доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, а также над расширением допуска к портам и платежным системам. Стороны разработают и меры по реализации договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа о запрете ударов по энергообъектам. Под временный мораторий подпадают в том числе АЭС, дамбы ГЭС, нефте- и газопроводы.

Украина, участвующая в двусторонних переговорах с США там же, в саудовской столице, согласилась на прекращение огня на море и атак на объекты энергетической инфраструктуры. Не стоит исключать привлечения стран Черноморского бассейна в переговорный процесс, заявил «Известиям» посол МИД РФ Родион Мирошник. О чем еще договорились делегации РФ и США в Эр-Рияде — в материале «Известий».

Результаты консультаций РФ и США в Эр-Рияде

12-часовые переговоры России и США в саудовской столице завершились взятием взаимных обязательств, которые могут стать поворотным пунктом в нормализации отношений двух держав и процессе урегулирования украинского конфликта. По заявлениям Кремля, стороны согласовали реализацию «Черноморской инициативы», направленной на обеспечение безопасности судоходства, запрет использования коммерческих судов в военных целях и предотвращение эскалации в акватории этого моря. США, в свою очередь, взялись содействовать восстановлению российского экспорта сельхозпродукции и удобрений, включая подключение Россельхозбанка к SWIFT, снятие ограничений на страховые операции и доступ к портам.

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Принципиальным условием вступления договоренностей в силу стало выполнение ряда требований: отмена санкций против российских финансовых институтов и производителей продовольствия, задействованных судов, а также возобновление поставок в РФ необходимой сельхозтехники. Кроме того, Москва и Вашингтон еще раз договорились о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики России и Украины с 18 марта 2025 года, с возможностью продления при соблюдении условий.

Среди них нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы ГЭС. В случае нарушения запрета одной из сторон другая вправе отказаться от обязательств.

Украина, участвовавшая в по сути параллельных переговорах с американцами, дала предварительное согласие на прекращение огня на море и атак на энергоинфраструктуру. Однако, как отметил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, именно из-за «позиции Киева» совместное заявление РФ и США по итогам переговоров не было опубликовано ранее, как ожидалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры «техническими» и заявил, что раскрывать их содержание не будут. Не больше конкретики добавил и непосредственный участник переговоров. На консультациях с США в Эр-Рияде удалось обсудить много проблем, был непростой, но полезный диалог, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он добавил, что переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны. Вероятнее всего подключение к переговорам Турции, особенно в контексте черноморской инициативы. По крайней мере, как заявил «РИА Новости» источник в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана, участие Анкары должно проясниться после встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде.

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По ключевым вопросам Россия и США, прежде всего, должны будут договориться сами в двустороннем формате, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

— А дальнейшая реализация потребует привлечение и других сторон. Это будут вопросы, касающиеся более мелких шагов и реализации совместных инициатив РФ и США. В данном случае речь идет и об Украине. В таком случае она должна будет получить установки, о которых договорились Москва и Вашингтон. Не стоит исключать привлечение стран Черноморского бассейна в переговорный процесс, если их интересы затронуты, — заявил Родион Мирошник.

Переговоры вышли за рамки «зерновой сделки» 2022 года, затронув вопросы региональной безопасности и статуса Черного моря. Участие в консультациях высокопоставленных делегаций (со стороны России, помимо Карасина, был также советник директора ФСБ Сергей Беседа) указывает на попытку «прощупать» позиции по более широкой повестке, считает доцент, заведующий лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

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— Вряд ли они 12 часов говорили о Черном море. Видимо, разговор затронул более широкие вопросы. Совершенно понятно, что о чем бы мы ни договорились по Черному морю — этому всему грош цена без внятного статуса Украины, без определения гарантий безопасности, которые Запад готов ей дать, — пояснил он «Известиям».

Переговоры США и Украины

Параллельно с российско-американскими консультациями в Эр-Рияде шли интенсивные переговоры США и Украины (23 и 25 марта). Глава делегации от Киева Рустем Умеров подтвердил согласие его руководства на морское перемирие и отказ от атак на энергообъекты, однако за день до достижения договоренностей ВСУ нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму. С 18 марта фиксируются перманентные нарушения достигнутых договоренностей. На этом фоне готовность Киева соблюдать какие-либо соглашения весьма сомнительна.

Администрация Трампа, судя по заявлениям Госдепа, делает ставку на технические договоренности как старт для более масштабного диалога. Представитель ведомства Тэмми Брюс заявила: «Только после полного прекращения огня можно будет обсудить разногласия и что последует за этим… Цель — восстановить мирную торговлю в Черном море». Однако Вашингтон избегает предоставления прямых гарантий Киеву, акцентируя роль «установок», согласованных с Москвой.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, по данным источников, должен был обсудить с российским коллегой, вероятно помощником президента РФ Юрием Ушаковым, детали режима прекращения огня, что указывает на попытку администрации США взять на себя роль арбитра.

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На эту роль претендуют также и страны ЕС, многие из которых в последнее время заявляют о готовности направить миротворцев на Украину для мониторинга. Однако, как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу, «мечтатели из ЕС» о миротворческих миссиях на Украине показывают политическую несостоятельность.

— Вы видите и Лондон, и Париж, особенно эти две страны, два лидера — [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [президент Франции Эммануэль] Макрон при поддержке такого не очень мощного хора Прибалтики и ряда других стран не только ведут речь о том, что будут по-прежнему накачивать оружием Украину, но и говорят о каких-то коалициях, желающих разместить некую миротворческую миссию, миссию по обеспечению безопасности Украины после прекращения огня, — заявил он.

Несмотря на оптимистичные заявления Белого дома о «продолжении работы над прочным миром», сохраняются фундаментальные противоречия. Как отметил российский дипломат, желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение — это желание Наполеона и Гитлера, «мы всё это уже проходили». На контрасте с диалогом РФ и США Евросоюз продвигает идею милитаризации, разрабатывая новую стратегию обороны, обсуждая введение срочной службы в ряде стран и поддерживая дальнейшую накачку Киева оружием.

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Всё же ключевым вызовом в текущем процессе урегулирования остается отсутствие механизмов принуждения Киева к соблюдению договоренностей. Как отметил Дмитрий Новиков: «Украина будет использовать любые средства, чтобы создавать трудности российско-американским контактам. Их задержка с принятием итогов консультаций — это медийная история, но не более».

При этом администрация Трампа, в отличие от европейских союзников, демонстрирует прагматизм. Снятие санкций с Россельхозбанка и возобновление экспорта удобрений отвечает интересам глобальной продовольственной безопасности. Однако пока приходится больше «расхлебывать» последствия политики предыдущей администрации США. Как отметил Лавров, «Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Киева в НАТО».

Решающим фактором станет выполнение условий по снятию указанных санкций и способность Вашингтона удержать Киев от провокаций. Как отметил посол МИД РФ Мирошник, все нюансы требуют детального обсуждения, и они не должны базироваться на честном слове. В ближайшие месяцы станет ясно, способны ли стороны перейти от «прощупывания позиций» к построению устойчивой архитектуры безопасности.