Путин предложил создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в РФ

Президент России Владимир Путин 26 марта на съезде «Движения первых» предложил создать при администрации главы государства рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране.

Он уточнил, что это объединение будет координировать и объединять усилия представителей всех сфер образования, культуры, спорта, родительских сообществ, общественных организаций и органов власти.

Кроме того, президент РФ также упомянул общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», в котором насчитывается более 11 млн участников. По его мнению, это можно сравнить с армией.

«Движение растет, ширится. В его рядах сегодня 11 млн человек, свыше 11 млн — это уже так приличная армия целая. И что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение», — сказал российский лидер.

Помимо этого, он подчеркнул, что «Движение первых» должно обеспечивать равные возможности для всех, и его инфраструктуру необходимо развивать. Путин добавил, что это движение должно присутствовать в каждом месте, где есть дети и подростки.

В этот же день Путин приехал в Национальный центр «Россия», где пройдет съезд «Движения первых». Он посетил обширную выставку «Путешествие по России», где продемонстрированы важнейшие достижения и инновационные разработки.

IV съезд «Движения первых» проходит с 26 по 28 марта в Национальном центре «Россия». В нем примут участие более 2 тыс. человек из 89 регионов страны.