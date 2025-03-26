Путин посещает Национальный центр «Россия»
Президент России Владимир Путин в среду, 26 марта, приехал в Национальный центр «Россия», где пройдет съезд движения детей и молодежи «Движение первых».
Как рассказали в пресс-службе Кремля, глава государства посетил обширную выставку «Путешествие по России», где продемонстрированы важнейшие достижения и инновационные разработки, а также культурные, природные и исторические памятники всех федеральных округов страны. Также российский лидер проведет заседание наблюдательного совета движения и выступит на открытии мероприятия.
IV съезд «Движения первых» проходит с 26 по 28 марта в Национальном центре «Россия». В нем примут участие более 2 тыс. человек из 89 регионов страны.
Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента в 2024 году для демонстрации ключевых достижений страны и сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия».
25 декабря 2024 года первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что движение детей и молодежи «Движение первых» стало уникальным проектом, способным поддержать молодое поколение. По его словам, подобные инициативы формируют будущее, объединенное общими ценностями и целями.