Новак оценил ущерб газоизмерительной станции «Суджа» после атаки ВСУ

Восстановление газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области после удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет зависеть от будущих соглашений с европейскими государствами в области энергетики. Об этом 26 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Он отметил, что ГИС «Суджа» получила значительные повреждения, и на восстановление потребуется немало времени.

«Сейчас идет оценка этого ущерба. Понятно, что в случае восстановления потребуется достаточно большое количество времени», — сказал вице-премьер РФ.

Также Новак добавил, что российская энергетическая система продолжает функционировать стабильно, несмотря на атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры.

В ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина 18 марта российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 19 марта пообещал отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

При этом 21 марта боевики ВСУ совершили атаку на ГИС «Суджа» в Курской области. В Минобороны РФ назвали украинский удар дискредитацией мирных инициатив США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недоговороспособности Украины после удара ВСУ по газоизмерительной станции.