«Рувики» обогнала «Википедию» по количеству материалов и создала проект о героях

Интернет-энциклопедия «Рувики» обновила к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проект «Наши герои — наша история». На сайте собраны 14 тысяч биографий, разделы проекта посвящены людям, удостоенным званий «Герой СССР» и «Герой России».

Это единственная в России библиотека такого рода, собрать её удалось в партнерстве с организацией «Волонтеры Победы».

Кроме того, площадка официально обошла «Википедию» по количеству статей. Так, по данным на 6 мая, «Рувики» содержит более 2 млн 114 тыс. статей, а «Википедия» — 2 млн 43 тыс. материалов.

«Важно не только количество статей, но и их качество. Только за прошлый год Российская Академия наук рецензировала более 10 тыс. материалов энциклопедии в категориях история, физика и медицина. И это не считая других экспертных партнеров, которые ведут работу с энциклопедией», — говорит генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Ранее стало известно, что в 2025 году интернет-энциклопедия представит серию технологических обновлений. Будет усовершенствована персонификация, реализован удобный рубрикатор и представлены квизы, чтобы пользователи могли сразу же проверить свои знания. Уже сейчас статьи «Рувики» можно слушать в аудиоформате.

В конце 2024 года «Рувики» внедрила Yandex GPT, став первой российской энциклопедией с встроенным искусственным интеллектом. Нейросеть формулирует быстрый ответ на вопрос, пересказывает его в разных стилях, суммаризирует длинные материалы до ключевой выжимки. Посещаемость ресурса за первый квартал 2025 года составила 22 млн человек.