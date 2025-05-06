Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о решении президента Бразилии не посещать Киев
Общество
Временные ограничения полетов ввели в аэропортах Внуково и Домодедово
Общество
Временные ограничения полетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Общество
СК завершил расследование дела осквернившего мемориал в Судже наемника из Литвы
Мир
ВВС Израиля нанесли удары по двум электростанциям и цементному заводу в Йемене
Мир
В Ватикане аннулировали два символа власти папы римского
Мир
Военные из КНДР не будут участвовать в параде Победы на Красной площади
Общество
Раненый участник нападения на полицейских в Дагестане признал вину
Мир
В Словакии обещали помочь восстановить памятники воинам Красной армии
Мир
Захарова призвала страны Южного Кавказа критически относиться к учениям с НАТО
Общество
Временные ограничения полетов введены в аэропорту Жуковский
Общество
Хуснуллин указал на важность скорейшего восстановления приграничья Курской области
Происшествия
Самолет маршрута Бангкок – Москва экстренно сел в аэропорту Дели
Мир
Президент Германии назначил Мерца канцлером ФРГ
Политика
Путин по телефону обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Происшествия
Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве
Мир
Фицо заявил об отказе Словакии участвовать в изоляции России от Европы

«Рувики» обогнала «Википедию» по количеству материалов и создала проект о героях

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Интернет-энциклопедия «Рувики» обновила к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проект «Наши герои — наша история». На сайте собраны 14 тысяч биографий, разделы проекта посвящены людям, удостоенным званий «Герой СССР» и «Герой России».

Это единственная в России библиотека такого рода, собрать её удалось в партнерстве с организацией «Волонтеры Победы».

Кроме того, площадка официально обошла «Википедию» по количеству статей. Так, по данным на 6 мая, «Рувики» содержит более 2 млн 114 тыс. статей, а «Википедия» — 2 млн 43 тыс. материалов.

«Важно не только количество статей, но и их качество. Только за прошлый год Российская Академия наук рецензировала более 10 тыс. материалов энциклопедии в категориях история, физика и медицина. И это не считая других экспертных партнеров, которые ведут работу с энциклопедией», — говорит генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Ранее стало известно, что в 2025 году интернет-энциклопедия представит серию технологических обновлений. Будет усовершенствована персонификация, реализован удобный рубрикатор и представлены квизы, чтобы пользователи могли сразу же проверить свои знания. Уже сейчас статьи «Рувики» можно слушать в аудиоформате.

В конце 2024 года «Рувики» внедрила Yandex GPT, став первой российской энциклопедией с встроенным искусственным интеллектом. Нейросеть формулирует быстрый ответ на вопрос, пересказывает его в разных стилях, суммаризирует длинные материалы до ключевой выжимки. Посещаемость ресурса за первый квартал 2025 года составила 22 млн человек.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025